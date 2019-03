Albania-Nord Macedonia: premier Rama riceve omologo Zaev, in estate riunione congiunta fra governi

- I governi di Tirana e Skopje svolgeranno la prossima estate la loro secondo riunione congiunta: lo ha dichiarato oggi il premier macedone Zoran Zaev, a margine di una conferenza stampa con il premier albanese Edi Rama. Zaev è giunto oggi in visita ufficiale a Tirana, accompagnato dal vice premier Bujar Osmani e dal ministro degli Esteri Nikola Dimitrov. La prossima riunione sarà organizzata nella Macedonia del Nord, dopo la prima svoltasi invece in Albania. "Aspetteremo la conclusione delle elezioni presidenziali nel nostro paese, e quelle amministrative in Albania", ha precisato Zaev, secondo il quale "la riunione sarà un'occasione per analizzare a che punto stiamo con gli obblighi già assunti e stabilire nuovi obiettivi". (segue) (Alt)