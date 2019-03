Albania-Nord Macedonia: premier Rama riceve omologo Zaev, in estate riunione congiunta fra governi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro obiettivo è anche quello di omologare alcuni servizi che offrono le nostre istituzioni. Un certificato, come quello per la sicurezza alimentare, rilasciato dalle autorità albanesi, sia riconosciuto automaticamente nel nostro paese e viceversa", ha spiegato Zaev. Ambi e due i premier hanno sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali. "E' stata notata una crescita di oltre 25 per cento, ma abbiamo possibilità di fare ancora di più" ha detto Rama. I due capi di governo hanno concordato anche sulla necessità di portare avanti progetti delle infrastrutture, in particolare dell'infrastruttura stradale per agevolare le comunicazioni. (Alt)