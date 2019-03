Lavoro: Fim-Fiom-Uilm su Sirte, primo risultato mobilitazione, licenziamenti sospesi

- Dall'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico è venuto un primo risultato della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Sirti: l'azienda ha sospeso la procedura di licenziamento fino al prossimo incontro. Lo riferisce una nota congiunta di Marco Giglio, Pietro Locatelli e Michele Paliani, coordinatori nazionali Fim, Fiom, Uilm su Sirte. Al confronto di ieri - cui si è arrivati dopo una massiccia mobilitazione unitaria che ha coinvolto tutti i siti nell'ultimo mese - come Fim, Fiom e Uilm abbiamo ribadito l'inaccettabilità degli 833 esuberi dichiarati, chiedendo all'azienda di "passare dalle parole ai fatti" con una sospensione della procedura e al Mise l'apertura di un tavolo di settore sulle installazioni telefoniche. L'azienda ha accettato di sospendere la procedura, consentendo di fissare un incontro per il prossimo 21 marzo a Milano, in Assolombarda, che ci consentirà di "verificare le carte", ovvero la concreta esistenza di un piano alternativo ai licenziamenti, che dovrà risultare condivisibile e soprattutto sostenibile. (segue) (Com)