Ue: Parlamento approva riforma sistema informazione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati hanno chiesto che la riforma della banca dati includa controlli di sicurezza obbligatori in tutte le banche dati dell'Ue per individuare i richiedenti che utilizzano identità multiple e identificare chiunque comporti rischi per la sicurezza o l'immigrazione irregolare; visti per soggiorni di lunga durata, compresi i cosiddetti visti d'oro, e permessi di soggiorno; l'abbassamento da 12 a 6 anni d'età per ottenere le impronte digitali e le immagini del volto dei minori, al fine di aiutare a identificare e rintracciare i bambini scomparsi e stabilire legami familiari; migliore accesso ai dati Vis per Europol e le autorità di contrasto, così da identificare le vittime di reati o compiere progressi nelle indagini su reati gravi o terrorismo. (segue) (Beb)