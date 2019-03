Difesa: Algeria, scoperto deposito di armi e munizioni vicino al confine con il Mali

- Il ministero della Difesa algerino ha annunciato oggi la scoperta di un ingente deposito di armi e munizioni nella zona di Adrar, vicino al confine con Mali. In particolare, si legge in un comunicato stampa, l’Esercito nazionale algerino ha rinvenuto un cannone calibro 106 millimetri, dotato di mirino M90; una mitragliatrice pesante da 12,7 millimetri; una mitragliatrice Pkt; una mitragliatrice Rpk; una mitragliatrice Fmpk; un fucile automatico d’assalto Kalashnikov; due fucili semiautomatici di tipo Simonov; un lanciamissili Spg-9; razzi per mortai da 120 millimetri; 18 razzi per mortai da 82 millimetri; 79 mine antiuomo; 602 proiettili di calibri diversi. (Ala)