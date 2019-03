Lavoro: Fratoianni (Leu) su Blutec, subito tavolo al Mise

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, e deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni, dai microfoni de La7, partecipando alla trasmissione "L'Aria che Tira", ha affermato che "la vicenda della Blutec di Termini Imerese è una delle tante storie del declino del sistema industriale del nostro paese, di cui fanno le spese sempre e solo i lavoratori e le lavoratrici che pagano sempre il conto a nome di tutti". "Quei lavoratori - ha proseguito il leader di Si - a cui dobbiamo dire grazie perché se c'è ancora qualcosa su cui poter ricostruire in quella realtà è grazie alla loro tenacia e ai loro sforzi, e anche il coraggio di forzare oggi i cancelli dello stabilimento ci dice che vogliono difendere non solo il loro posto di lavoro, ma un pezzo dello sviluppo del territorio siciliano. Senza il loro impegno questa vicenda e quella fabbrica sarebbero chiuse da tempo. Ora, subito, serve un tavolo al Mise, dove il ministro Di Maio oltre a dichiarare di essere preoccupato immediatamente chiami anche i vertici della Fca che ha una responsabilità gigantesca. E' un'altra delle conseguenze dell'assenza di una politica industriale in questo paese", ha concluso Fratoianni, "un'assenza che abbiamo visto con il precedente governo e che prosegue tuttora. Se non si ricostruisce una politica industriale, di episodi come questo della Blutec ne vedremo ancora molti altri nei prossimi mesi". (Rin)