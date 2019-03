Russia: autorità Mosca non limiteranno passaggio Boeing 737 Max 8 su territorio nazionale

- La Russia non limiterà il passaggio dei velivoli Boeing 737 Max 8 sul proprio territorio in seguito all'incidente avvenuto in Etiopia. Lo ha riferito una fonte delle autorità di controllo del traffico aereo. "Non ci sono stati ordini di questo tipo, non è stato pianificato di chiudere lo spazio aereo per questo tipo di velivolo", ha dichiarato la fonte all'agenzia di stampa russa "Interfax". Decine di paesi e compagnie aeree hanno sospeso l'attività del Boeing 737 Max 8, così come un certo numero di vettori hanno deciso di interrompere temporaneamente l'impiego di tale modello (compagnia nazionale polacca Lot, la norvegese Norwegian Air Shuttle, la coreana Eastar Jet e la compagnia aerea messicana Aeromexico). Anche la Cina ha ordinato a tutte le compagnie aeree nazionali di sospendere i voli sugli aerei Boeing 737 MaX 8. Alcuni stati hanno anche chiuso il loro spazio aereo per i voli di questi aerei di linea, tra questi Regno Unito, Australia, Oman e India. Non sono state introdotte invece restrizioni dagli Stati Uniti e dal Canada. (segue) (Rum)