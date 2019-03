Venezuela: ministro Esteri Colombia, rivelazioni "Nyt" su incendio camion aiuti umanitari "falsità assolute"

- Il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha definito “falsità assolute” le rivelazioni del quotidiano statunitense "The New York Times", che ha pubblicato domenica un lungo articolo nel quale avanza seri dubbi sul fatto che il camion di aiuti umanitari proveniente dal territorio colombiano e destinato alla popolazione venezuelana lo scorso 23 febbraio sia stato bruciato da forze di sicurezza legate al presidente Nicolas Maduro, come sostenuto dalla Casa Bianca. Secondo quanto scritto dal quotidiano statunitense le autorità colombiane avrebbero editato il video, senza mostrare i 13 minuti che precedono l'incendio del camion. (segue) (Mec)