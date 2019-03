Venezuela: ministro Esteri Colombia, rivelazioni "Nyt" su incendio camion aiuti umanitari "falsità assolute" (2)

- “Tutto quello che è successo quel giorno è conseguenza del fatto che il dittatore Maduro, l’usurpatore Maduro, ha impedito con la violenza l’ingresso di aiuti umanitari in Venezuela; aiuti di cui hanno bisogno migliaia e migliaia di venezuelani”, ha detto il ministro parlando alla stampa durante la sua visita a New York, dove ha incontrato ieri il segretario generale António Guterres. Anche l’agenzia governativa Migración Colombia ha reagito alle rivelazioni della testata, assicurando che il processo di consegna degli aiuti umanitari è stato trasparente e che non vi è alcuna necessità di manipolare le informazioni perché il mondo conosca quello che accade in Venezuela. (segue) (Mec)