Venezuela: ministro Esteri Colombia, rivelazioni "Nyt" su incendio camion aiuti umanitari "falsità assolute" (3)

- Dall'analisi di video e immagini che documentano le fiamme - tanto quelle inedite quanto quelle diffuse da autorità - "sembra che sia stata la stessa opposizione - e non gli uomini di Maduro - ad aver dato accidentalmente fuoco al camion", si legge nell'articolo pubblicato dal "Nyt". Secondo la ricostruzione fatta dai giornalisti, la causa dell'incendio potrebbe essere stato "il lancio di un cocktail molotov" da parte di un manifestante antigovernativo. Per la testata l'ordigno artigianale veniva lanciato in direzione delle forze di sicurezza che presidiavano la frontiera. Il panno che avvolgeva la bottiglia già in fiamme, si separava in volo finendo per impattare sul camion. "Pochi secondo dopo, la registrazione mostra il mezzo in fiamme", evidenzia il quotidiano. La tesi smentirebbe quello che lo stesso articolo aveva presentato come un "racconto" in linea con "le critiche di autoritarismo del governo venezuelano: le forze di sicurezza, sotto il comando del presidente Nicolas Maduro, hanno dato alle fiamme un convoglio di aiuti umanitari mentre milioni di persone nel suo paese soffrivano malattie e carestia". (segue) (Mec)