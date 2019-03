Fiumicino: Maugliani (Pd), corteo Forza Nuova contro sindaco Montino? Solidarietà per beceri attacchi

- "In queste ore sta circolando un volantino che annuncia per sabato 23 marzo un corteo di Forza Nuova contro il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, a cui va tutta la solidarietà mia e della federazione del Pd provinciale di Roma". Lo scrive in una nota il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani."Sono certo - aggiunge Maugliani - che Esterino non si farà intimidire da questi attacchi beceri di un manipolo di provocatori che si rifanno - conclude - a un'ideologia violenta e nostalgica".(Com)