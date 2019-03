Eritrea: Human Rights Watch chiede smantellamento leva militare obbligatoria (2)

- Nell’ottobre scorso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a favore dell’elezione dell'Eritrea nel Consiglio per i diritti umani dell’Onu per il triennio 2019-2021. La decisione ha preceduto la risoluzione 2444 con cui, nel novembre scorso, il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità la revoca delle sanzioni ad Asmara, in vigore dal 2009 con l’accusa di appoggiare il gruppo jihadista al Shabaab in Somalia. Oltre a rimuovere le sanzioni e l’embargo, il testo esorta i governi di Eritrea e Gibuti a lavorare per normalizzare le relazioni e a risolvere la decennale controversia relativa ai confini e chiede al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di riferire al Consiglio sui progressi compiuti ogni sei mesi. (Res)