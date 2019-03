Lombardia: Monti (Lega), Avis motivo d’orgoglio, specializzandi nei punti di raccolta e revisione delle tariffe

- Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Pirellone e relatore della risoluzione approvata oggi all’unanimità, recante come oggetto “Determinazioni in ordine alle disponibilità di personale medico presso le unità di raccolta sangue ed emoderivati” dichiara in una nota: "Si tratta di una risoluzione dal grande valore pratico e simbolico, che prende atto dell’importanza di una realtà che dona grande lustro alla nostra regione, ovvero quella dell’Associazione Italiana Volontari del Sangue, nata proprio in Lombardia, a Milano, nel 1927". "Il testo approvato oggi – prosegue Emanuele Monti – e che dovrà presto passare al vaglio dell’aula, pone delle richieste importanti, che riguardano da vicino il mondo delle donazioni di sangue. In primo luogo si impegnerà la Giunta, in particolar modo l’assessore al Welfare, ad individuare un modo idoneo per soddisfare la sempre maggiore necessità di medici nelle realtà che operano i prelievi e la raccolta, consentendo l’uso di medici specializzandi presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti dell’Avis, ricomprendendo queste attività direttamente nel percorso di formazione e quindi riconoscendo i crediti formativi". (segue) (com)