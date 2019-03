Lombardia: Monti (Lega), Avis motivo d’orgoglio, specializzandi nei punti di raccolta e revisione delle tariffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda richiesta, non meno importante, è quella di promuove in Conferenza Stato-Regioni presso il Governo nazionale, una revisione delle tariffe di cessione degli emoderivati e delle quote di rimborso per le attività svolte dall’Avis - prosegue Monti - La promozione, la tutela e la difesa dell’attività di raccolta del sangue, svolta in misura preponderante in Lombardia proprio da Avis, rappresenta una battaglia portata avanti dalla Lega e dallo stesso Matteo Salvini in moltissime occasioni. L’importanza di questa attività è quotidianamente visibile nei nostri ospedali: grazie allo sforzo di volontari e donatori il nostro sistema sanitario riesce a coprire il fabbisogno regionale". "Occorre continuare a sostenere ed incentivare lo spirito della donazione – conclude Emanuele Monti – nella consapevolezza di come un gesto che costa uno sforzo minimo può davvero salvare la vita di un’altra persona". (com)