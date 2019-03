Eritrea: Human Rights Watch chiede smantellamento leva militare obbligatoria

- L’organizzazione Human Rights Watch (Hrw) si è detta preoccupata per la mancanza di progressi nel campo dei diritti umani fondamentali in Eritrea. In una dichiarazione, Hrw ha quindi invitato il governo di Asmara a creare una tabella di marcia per lo smantellamento del servizio di leva militare obbligatoria e a consentire al relatore speciale delle Nazioni Unite di avere accesso nel paese per svolgere i suoi compiti, dal momento che l'Eritrea è entrata a far parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. “Il governo (di Asmara) non ha apportato cambiamenti significativi al suo servizio nazionale obbligatorio che recluta giovani eritrei per un numero illimitato di volte – spesso per più di un decennio – nonostante il decreto che limita ufficialmente la coscrizione a 18 mesi”, si legge nella nota. “I coscritti continuano ad essere utilizzati per progetti commerciali, così come per svolgere compiti militari e civili, la loro retribuzione rimane inadeguata e persistono segnalazioni di abusi, compresa la tortura”, denuncia Hwr, auspicando che, con la fine dello stato di guerra scaturita dalla Dichiarazione di pace con l’Etiopia, Asmara riconosca “l’illegittimità del pretesto accampato dal 1998 per queste azioni oppressive”. (segue) (Res)