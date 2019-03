Quirinale: Zingaretti, congratulazioni a giovanissimi Lazio per onorificenza Alfieri Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni ai sei giovanissimi della regione Lazio che oggi, assieme a 23 loro coetanei di altre regioni, hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza di 'Alfiere della Repubblica' dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A Chiara Bordi, Lucia Ferrante e Andrea Ciarrocchi di Viterbo, Luigi Pignoli di Rieti, Angelica Mililli di Roma, e Leonardo Cesaretti di Albano Laziale va il mio incoraggiamento a perseverare nella capacità di testimoniare, l'apprezzamento per il loro senso civico, altruismo e solidarietà. Complimenti a tutti, siete un modello da seguire". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)