Difesa: Cambogia-Cina, al via esercitazione militare congiunta (6)

- A metà febbraio, Cina e Cambogia hanno inoltre firmato oggi un accordo dal valore di 7,66 milioni di dollari nell'ambito del Fondo speciale di cooperazione Lancang-Mekong (Lmc) per l'attuazione di 19 progetti nel paese cambogiano. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua" che spiega che la Cina ha avviato il Fondo speciale Lmc durante la prima riunione dei leader del progetto nel marzo 2016 a Sanya, nella provincia meridionale di Hainan, con lo scopo di sostenere progetti di cooperazione di piccole e medie dimensioni per i sei paesi coinvolti (Cina, Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam). "Siamo fermamente convinti che la riuscita attuazione di questi progetti porterà enormi benefici alla popolazione cambogiana e migliorerà i mezzi di sussistenza in molte aree, tra cui istruzione, salute, turismo", ha detto l'ambasciatore cinese in Cambogia, Wang Wentian. (segue) (Cip)