Difesa: Cambogia-Cina, al via esercitazione militare congiunta (8)

- Wang ha detto che la Cina è sempre pronta a lavorare con la Cambogia e altri paesi Lmc per implementare i progetti previsti dal Fondo speciale. "Per me, l'altro vero valore di questi piccoli progetti è che possono produrre risultati tangibili che toccano la vita delle persone e contribuiscono a migliorare il loro benessere", ha detto Sokhonn. Il ministro cambogiano ha fatto l'esempio di un progetto che nel dicembre 2017 ha fornito l'opportunità a 25 studenti rurali della provincia meridionale di Kandal, in Cambogia, di studiare telecomunicazioni e ingegneria presso l'Università di Scienze Applicate della Cina Meridionale di Tianjin. Dopo la firma, Wang ha detto che la Cambogia ha raccolto il maggior numero di progetti del Fondo speciale Lmc per due anni consecutivi: 16 progetti per il 2017 e 19 per il 2018. (Cip)