Monza: il 17 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 17 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo biennale del Consiglio Provinciale di Monza e Brianza: le operazioni di voto si terranno dalle 8 alle 20 nell'unico seggio costituito presso la sede istituzionale della Provincia in via Grigna, 13 a Monza. A votare saranno i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 55 Comuni della Brianza, per un totale di 877 aventi diritto. Il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge n.56/2014 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni' prevede la suddivisione degli elettori per fascia demografica: ad ogni fascia corrisponde un voto ponderato, maggiore per i comuni con popolazione più numerosa e minore per quelli con meno residenti. Sono tre le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale: 'Insieme per la Brianza', 'Brianzaretecomune' e 'Lega'. (segue) (com)