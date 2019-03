Monza: il 17 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale (2)

- "L’attuale normativa prevede che il Consiglio provinciale sia rinnovato con elezioni di secondo livello che coinvolgono Sindaci e Consiglieri nella veste di elettori e candidati. La Provincia ha attraversato una fase istituzionale molto difficile e per questo voglio ringraziare uno per uno tutti gli amministratori locali che in questi anni hanno continuato a credere nell'utilità di questo Ente per garantire al territorio i servizi che si merita. Ringrazio anche chi si è reso disponibile, attraverso la candidatura, a portare avanti un lavoro che richiede energia, tempo e grande senso di responsabilità" dichiara il Presidente Roberto Invernizzi. Lo scrutinio avrà inizio domenica sera dopo la chiusura delle urne. Durante la giornata di domenica verranno dati gli aggiornamenti sulla affluenza attraverso i canali Social dell’Ente. (com)