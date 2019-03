Difesa: comandante forze navali Usa in visita per la prima volta in Egitto

- Il vice ammiraglio Jim Malloy, alla guida del Comando centrale delle forze navali degli Stati Uniti (Navcent), è da ieri in visita in Egitto per la prima volta dall’assunzione dell’incarico. Lo ha reso noto l’ambasciata degli Stati Uniti al Cairo in un comunicato. Malloy ha incontrato diversi ufficiali delle forze navali egiziane ad Alessandria con l’obiettivo di rilanciare la cooperazione strategica in materia di sicurezza tra i due paesi, “un partenariato storico che riveste un ruolo guida per il contrasto al terrorismo e la stabilità regionale”. “Sono felice di visitare l’Egitto per esprimere il nostro orgoglio per il forte legame tra le due forze navali. Le nostre esercitazioni regolari, come quelle dello scorso anno Eagle Salute e Eagle Response, promuovono la nostra visione condivisa di una regione più stabile e prospera”, ha dichiarato il vice ammiraglio esprimendo l’auspicio di nuove esercitazioni congiunte in futuro. “Come partner dell’Egitto – ha concluso Malloy – gli Stati Uniti sono impegnati a sostenerne il governo e il popolo attraverso una cooperazione politica, economica, sociale e di sicurezza”. (Cae)