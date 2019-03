Russia-Usa: Cremlino, lasciamo a ministero Esteri commenti su dichiarazioni Pompeo

- Le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha accusato la Russia di pressione politica sull'Ucraina attraverso il settore energetico, rappresentano una questione di cui si dovrebbe occupare il ministero degli Esteri di Mosca. É quanto affermato dal portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov. Pompeo in precedenza ha affermato che Washington non vuole che i suoi alleati dipendano dal gas russo, mentre Mosca "usa oleodotti per esercitare pressioni politiche sull'Ucraina". Secondo il segretario di Stato, la Russia avrebbe inoltre "invaso l'Ucraina per ottenere l'accesso alle sue riserve di petrolio e gas". "Non prenderò il pane ai miei colleghi del ministero degli Esteri, penso spetti a loro commentare le dichiarazioni di Pompeo, specialmente quelle così colorite", ha dichiarato Peskov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". (Rum)