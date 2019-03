Emilia Romagna: rinnovato accordo con Unioncamere per l'enogastronomia locale

- È stato rinnovato l'accordo tra la regione Emilia Romagna e l'Unione regionale delle camere di Commercio per il progetto "Deliziando", volto alla valorizzazione dell'enogastronomia regionale, l'internazionalizzazione e la scoperta dei territori. Il protocollo promuoverà la Food Valley locale e il panorama di grandi e piccoli marchi, la qualità delle materie prime e delle tecniche di produzione, si tratta della quarta edizione dell'intesa per la realizzazione di progetti integrati di promozione dei prodotti di qualità. Tra le azioni messe in campo in questi anni, il supporto alle imprese per la partecipazione a fiere di settore in Italia come Vinitaly e Cibus, e Good, il workshop internazionale sul turismo enogastronomico e la tappa bolognese dell’iniziativa True italian taste che nel 2018 ha visto a Bologna 36 buyer esteri, 113 imprese regionali per un totale di 907 incontri business to business con focus sul bio. A questi si sono aggiunte le iniziative di promozione all’estero in occasione delle missioni in Canada, per la Settimana internazionale della cucina italiana, e in Gran Bretagna. (segue) (Ren)