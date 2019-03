Emilia Romagna: rinnovato accordo con Unioncamere per l'enogastronomia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti qualificanti dell’accordo, il coordinamento dei progetti per la valorizzazione dell’enogastronomia regionale, legata alla scoperta dei territori di origine e a supporto degli operatori della filiera agroalimentare, ma anche dei settori del turismo, del commercio e dell’artigianato, con sinergie imprenditoriali e nuove forme d’impresa. Tutte le attività sono state realizzate in collaborazione con i consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp, l’Enoteca regionale e Azienda per la promozione turistica dell’Emilia-Romagna. "Sinergia con Unioncamere strategica nella promozione delle eccellenze enogastronomiche e nel sostegno alle imprese del territorio" Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli “La sinergia - ha continuato Caselli - che ha unito Regione e Unioncamere nella realizzazione di eventi per la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche in Italia e all’estero è stata di grande importanza per il coinvolgimento delle imprese del territorio e ha rappresentato un insostituibile contributo nelle varie fiere internazionali di settore". (Ren)