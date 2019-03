Italia-Cina: Stefania Craxi (Forza Italia), nessuna consapevolezza del quadro interessi strategici nazionali

- Nelle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della sua maggioranza sul dossier Cina, non emergere in alcun modo la consapevolezza del quadro degli interessi strategici nazionali e l’importanza delle alleanze internazionali dell’Italia. Così Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Si parla di Via della Seta dimenticando la natura di questo progetto che non è meramente economico-commerciale, tant’è che non nasce in un quadro né bilaterale né multilaterale, ma è frutto degli interessi di un Paese, la Cina, su cui già molto ci sarebbe da dire in termini di concorrenza. Una scelta di tale natura per i rischi che comporta non può che vedere protagonisti il Parlamento e il Paese, senza esaurirsi nel segreto delle stanze governative. Non si può imboccare una strada così importante senza comprendere ciò a cui andiamo incontro. Altro che sovranismo! Mettere in predicato i nostri asset strategici, i dati sensibili degli italiani, espone a rischio la nostra libertà e la nostra democrazia. Su questo terreno, spiace dirlo, la Cina non può essere un esempio da seguire e da cambiare a scapito dei valori dell’Occidente”, aggiunge Craxi.(Com)