Sicurezza: molestava una ragazza su un bus di linea, fermato dai vigili

- Oggi, mercoledì 13 marzo, a Torino un cittadino marocchino sessantaduenne è stato fermato su un bus di linea mentre molestava una ragazza. A intervenire gli agenti in borghese del reparto operativo speciale della Polizia Municipale, nell'ambito dei servizi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico a tutela della sicurezza dei passeggeri. A carico dell'uomo, portato al comando di via Bologna, sono risultati diversi precedenti specifici nonché un'intensa attività di parcheggiatore abusivo presso l'ospedale Molinette, per la quale ha accumulato sanzioni per oltre cinquantamila euro, mai pagate. L’uomo, pur essendo in possesso di carta di identità rilasciata dal Comune di Mondragone, risulta allo stato privo di permesso di soggiorno in corso di validità. Sono in corso accertamenti e verifiche con la questura di Caserta per definire la regolarità della presenza sul territorio. (Rpi)