Uganda: a Kampala summit Africa Now 2019, presenti capi di Stato di Uganda, Somalia e Sudafrica

- Si svolge oggi a Kampala, in Uganda, la seconda e ultima giornata del summit Africa Now 2019, organizzato dal think tank Africa Strategic Leadership Centre. Al vertice prendono parte i capi di Stato di Uganda, Somalia e Sudafrica, rispettivamente Yoweri Museveni, Mohamed Abdullahi “Farmajo” e Cyril Ramaphosa, e i vicepresidenti di Kenya e Tanzania, William Ruto e Hassan Suluhu. Il summit, il cui tema scelto è “Verso un'Africa sicura, integrata e in crescita”, mira a sfruttare l'energia dei giovani africani nel forgiare l'Africa del futuro attraverso la costruzione di efficaci alleanze tra giovani e imprese, generando opportunità per favorire l'occupazione giovanile, nonché per costruire e sostenere l'innovazione, creare economie basate sulla conoscenza e costruire il futuro dell'Africa. L'Africa Strategic Leadership Center è un think-tank frutto di una collaborazione fra settore pubblico e privato, il cui scopo principale è quello di promuovere il progresso dell'Africa, coltivando opportunità di crescita e investendo nel capitale umano del continente. Il Centro coinvolge leader di governi, imprese e industria, società civile, mondo accademico e altri influenti attori socio-economici. (Res)