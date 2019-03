Venezuela: libertà condizionale per giornalista Luis Carlos Diaz, accusato di istigazione a delinquere

- Le autorità venezuelane hanno rilasciato dopo un giorno di arresti Luis Carlos Diaz, giornalista e attivista dei diritti umani, alla cui salute si era interessata anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. Diaz ha lasciato la sede dell'intelligence di Caracas, il cosiddetto "Helicoide", alle 23.10 di martedì, riporta la testata presso cui lavora il giornalista ispano-venezuelano, "Union Radio". Imputato del reato di "istigazione a delinquere", Diaz è stato rilasciato con diverse condizioni: dovrà presentarsi alle autorità giudiziarie ogni 8 giorni, non potrà lasciare il paese senza autorizzazione e non potrà rilasciare dichiarazioni alla stampa riguardanti il suo caso. Il giornalista potrà però continuare a disporre dei suoi profili sulle piattaforme sociali. (segue) (Brb)