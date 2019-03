Venezuela: libertà condizionale per giornalista Luis Carlos Diaz, accusato di istigazione a delinquere (2)

- Secondo quanto ha denunciato il sindacato dei giornalisti venezuelani (Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, Sntp), Diaz è stato arrestato da agenti dell'intelligence (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) nella serata di lunedì 11. Il sindacato, con una versione confermata dalla moglie del giornalista, Naky Soto, ha riferito di una perquisizione condotta nella casa di Diaz. "Tra le altre cose hanno portato via il computer, la pen drive, cellulari e del denaro. A Diaz è stato permesso di assistere alla perquisizione in manette". L'arresto di Diaz, secondo alcuni media, sarebbe legato alle indagini sul presunto sabotaggio alla rete elettrica nazionale, causa di un blackout che per diversi giorni ha creato pesanti disservizi nel paese. (segue) (Brb)