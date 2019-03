Cina: Anzaldi (Pd), prima di firmare accordi, Conte si faccia sentire su pena di morte

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "la California sospende la pena di morte. Evviva! O meglio, alla buon'ora". Il parlamentare dem quindi aggiunge: "Oggi tutti si complimenteranno con il governatore dello Stato californiano, ma uno dei più grandi buchi neri sulle pene capitali non è negli Usa ma in Cina. Non si sa esattamente neanche quante esecuzioni vengano eseguite, in ogni caso centinaia e centinaia. Il presidente del Consiglio Conte, prima di firmare qualsiasi accordo con la Cina, farebbe bene a chiedere chiarezza su questo aspetto. Appena un anno fa - prosegue Anzaldi - la Federazione italiana diritti umani (Fidu), nel dare il via alla campagna 'Moratoria universale della pena di morte 2018: fermiamo le esecuzioni!', campagna firmata dal maestro Oliviero Toscani, chiedeva l'impegno dell'Onu, innanzitutto per la Cina. I diritti vengano prima di tutto, anche degli affari", conclude.(Rin)