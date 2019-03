Camera: domani audizione generale Nistri su sindacati militari

- Domani, giovedì 14 marzo, alle ore 9, le commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, presso l'Aula della commissione della Camera, svolgono l'audizione del comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota di Montecitorio. (Com)