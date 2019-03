Istat: in Europa nel 2017 il 9,4% degli occupati a rischio povertà. Italia quinta con il 12,2%

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 in Europa, quasi un occupato su dieci, il 9,4%, di età superiore a 18 anni è risultato a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali. Lo ha sostenuto l’Istat in un sondaggio pubblicato oggi. Tale rischio, ha spiegato l’istituto di ricerca, è fortemente influenzato dal tipo di contratto: nel 2017 è stato quasi tre volte maggiore per i dipendenti con lavori temporanei, il 16,2%, rispetto a quelli con lavoro a tempo indeterminato, il 5,8%. A partire dal 2010 la quota di occupati a rischio di povertà, l’8,3%, è stata in continuo aumento, anche se nel 2017 si è registrata una battuta di arresto con un calo di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente; nel 2016 era del 9,6%. L’Istat ha ricondotto l’aumento dei cosiddetti working poor all'estensione del part-time involontario e, più in generale, a un calo delle ore lavorate annue riconducibili al maggior ricorso a rapporti di lavoro discontinui. Questo fenomeno, hanno spiegato, è presente in tutta l’UE ma in Italia risulta di maggiore intensità. Sempre nel 2017, tra gli Stati membri dell'UE, l’Istat ha rilevato la quota più elevata di occupati a rischio di povertà in Romania con il 17,4%, seguita da Lussemburgo e Spagna, rispettivamente 13,7 e 13,1%. L’Italia si è collocata in quinta posizione con il 12,2% segnando, in controtendenza con la media europea, un incremento di 0,5 pp rispetto all'anno precedente. In Finlandia, col 2,7%, si è registrato il valore più basso. A partire dal 2013, ha registrato l’istituto, i maggiori incrementi sono stati registrati in Ungheria col 3,2 pp, Bulgaria e Spagna, rispettivamente 2,7 e 2,6 pp; sempre nello stesso periodo in Italia l’incremento è stato di 1,2 pp. Di contro le maggiori riduzioni sono state osservate in Finlandia e Cipro (1,0 pp). (segue) (Ren)