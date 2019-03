Istat: in Europa nel 2017 il 9,4% degli occupati a rischio povertà. Italia quinta con il 12,2% (2)

- Il salario minimo, è indicato nel rapporto, è stato istituito nella gran parte dei paesi dell’Unione Europea sopra richiamati, con l’eccezione dell’Austria, della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, di Cipro e dell’Italia; dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto anche in Germania. Gli importi mensili lordi pubblicati da Eurostat due volte l’anno, al primo gennaio 2019 sono variati dai 286 euro della Bulgaria, pari a €1,62 orari, ai poco più di duemila del Lussemburgo, 2.071, pari a €11,97 orari. Questi importi, secondo l’Istat, sono il riflesso di ampie differenze strutturali tra paesi nelle retribuzioni medie, nella produttività del lavoro e nel potere di acquisto. Tra i paesi maggiori, Francia e Germania hanno presentato un livello simile, di poco superiore ai 1.500 euro al mese, in termini orari rispettivamente pari a €10,03 e € 9,19, mentre la Spagna è scesa di circa un terzo a poco più di mille euro. Negli Stati Uniti, si legge nel rapporto, il salario minimo mensile è stato pari a circa 1.100 euro. Nei Paesi dell’Unione Europea in cui non vi è un salario minimo per legge, la sua adozione è stata di fatto sostituita dai minimi previsti nei contratti collettivi. Sulla base delle ultime informazioni disponibili fornite dall'Istat, nel 2017 per i paesi europei in cui è stato istituito il salario minimo, è stato possibile osservare il suo peso sui salari medi mensili. Il range è compreso tra il 51,7% della Slovenia e il 36,9% della Spagna. In Germania e Regno Unito questa proporzione è stata pari rispettivamente al 41,4 e 44,6%, mentre per la Francia si è attesta nel 2015, ultimo anno disponibile, al 47,1%. (Ren)