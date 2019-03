Camera: domani alle 8:30 audizione esperti su bullismo e cyberbullismo

- Domani, giovedì 14 marzo, alle ore 8:30, in merito all'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge le seguenti audizioni: Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Napoli Federico II; Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'istituto di ortofonologia; Flavia Ferrazzoli, psicoterapeuta presso l'istituto di ortofonologia; Benedetta Emanuela Palladino, assegnista di ricerca a contratto presso il dipartimento di scienze della formazione e psicologia dell'Università di Firenze. L'appuntamento, riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. (Com)