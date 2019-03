Editoria: Speranza (Leu) a Shukri Said, so che non ti farai fermare

Roma, 13 mar 11:44 - (Agenzia Nova) - Il coordinatore nazionale di Articolo uno, e deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza, invia su Twitter "un carissimo abbraccio a Shukri Said. Hai dimostrato forza e coraggio in questi anni. So che non ti farai fermare da niente e nessuno". Il parlamentare di Leu commenta in questo modo quanto accaduto alla giornalista e blogger, vittima di intimidazioni, a Roma, nel fine settimana. (Rin)