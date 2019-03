Israele-Libano: Idf, Hezbollah sta creando cellula terroristica nel Golan

- Il movimento sciita libanese Hezbollah sta costruendo una cellula terroristica sulle Alture del Golan, in Siria, pronta a essere attivata contro Israele. Lo riferiscono oggi le Forze di difesa israeliane (Idf). La rete, denominata “Il progetto Golan”, si trova nella sua fase iniziale di costruzione e reclutamento e non è ancora operativa, spiegano le Idf. La cellula, proseguono le Idf, è guidata dal comandante di Hezbollah Ali Mussa Daqduq, che ha trascorso cinque anni in una prigione dell’Iraq per aver ucciso cinque militari statunitensi in un attacco nel governatorato di Kerbala nel 2007. Il miliziano sciita è stato rilasciato nel 2012 e ha fatto ritorno in Libano. Secondo le Idf, Daqduq la scorsa estate ha raggiunto il Golan con l’incarico di creare una cellula terroristica. Tra gli altri combattenti di Hezbollah identificati dalle Idf vi sono Bashar e Ismail Mustafa, Talal Hassoun e Fahim Abu Qais. Il progetto ha preso il via la scorsa estate, dopo che l’esercito di Damasco ha ripreso il controllo del versante siriano del Golan, spiegano le Idf. “Hezbollah ha tratto vantaggio dal fatto che Assad fosse impegnato nel nord del paese e che gli abitanti dei villaggi nel Golan siriano necessitavano di denaro”, hanno dichiarato ufficiali del Comando settentrionale delle Idf, sottolineando che “se Assad fosse serio, allora dovrebbe avere il pieno controllo e sapere cosa accade sul suo territorio”.(Res)