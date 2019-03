Migranti: Oim Libia fornisce assistenza medica a 23 sudanesi salvati ieri

- I dottori dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno fornito assistenza medica urgente ai 23 migranti rientrati ieri nelle coste libiche dopo aver trascorso un lungo periodo in mare. Lo ha riferito la missione dell’Oim in Libia su Twitter. Secondo Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione a Roma, “i migranti hanno passato sei giorni in mare prima di essere salvati” e questo “non sarebbe dovuto accadere” dal momento che il salvataggio “sarebbe dovuto avvenire prima”. Inoltre, ha ribadito il portavoce italiano di Oim, i 23 migranti “sono stati portati in Libia, che non è un porto sicuro”. Di Giacomo ha concluso che "ora sfortunatamente torneranno sotto detenzione". (Lit)