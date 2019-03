Iraq: premier Abdul Mahdi, “Usa informati delle nostre priorità su presenza militare”

- Il governo di Baghdad ha informato la parte statunitense “delle priorità irachene circa la presenza militare straniera nel paese”. Lo ha detto primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi in conferenza stampa. “L'Iraq non fornirà un terreno fertile per i combattimenti e i conflitti regionali. Il mondo intero è chiamato a stare dalla nostra parte. L'Iraq ha fornito un grande esempio al mondo con una rivoluzione coraggiosa e il mondo ora deve restituirci il favore", ha detto Abdul Mahdi, in riferimento alla lotta contro lo Stato islamico. I commenti del primo ministro iracheno si inseriscono nel dibattito in corso in Iraq sulla permanenza delle forze armate statunitensi nel paese. Il parlamento ha preparato un disegno di legge per l’espulsione di tutte le forze straniere dal territorio nazionale. Il progetto di legge prevede la conclusione dell’accordo di sicurezza con gli Stati Uniti e l’eliminazione di tutte le basi militari entro un anno dall’eventuale adozione del provvedimento. In base al disegno di legge, non dovranno esserci in Iraq neanche consulenti civili della Difesa statunitense. (Irb)