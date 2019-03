Iraq-Iran: premier Abdul Mahdi, “nessuno ha relazioni forti come Baghdad e Teheran”

- Non esistono due paesi al mondo che hanno relazioni così forti come l'Iraq e l'Iran. Lo ha detto il primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi in conferenza stampa. I due paesi “hanno beneficiato di una riduzione delle tasse sui visti”, ha aggiunto il premier. Iraq e Iran hanno siglato lunedì 11 marzo cinque protocolli d’intesa in occasione della visita a Baghdad del presidente iraniano Hassan Rohani. Uno dei documenti firmati riguarda la costruzione di una ferrovia transfrontaliera da 35 chilometri tra la città iraniana di Shalamche e quella irachena di Bassora. L’obiettivo del progetto è di accelerare la cooperazione commerciale portando l’interscambio a quota 20 miliardi di dollari. Un secondo accordo riguarda le agevolazioni per il rilascio di visti a imprenditori e donne da entrambi i paesi. Infine, sono stati siglati protocolli d’intesa sulla cooperazione tra i ministeri del Commercio e del Petrolio e sulla cooperazione sanitaria. (Irb)