Europee: Calenda (Pd), condivido decisione Macron di non aderire ad Alde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ideatore del manifesto "Siamo europei", Carlo Calenda, afferma su Twitter che il gruppo del parlamento europeo Alde gli pare "messo male" e poi commenta la decisione del partito del presidente francese di non farne parte: "Condivido la posizione di Macron in questo caso. Alla fine bisognerà costruire qualcosa di nuovo anche in Europa". (Rin)