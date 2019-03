India: elezioni, premier Modi invita cittadini al voto con quattro regole

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato il paese alle urne, in vista delle elezioni che prenderanno il via l'11 aprile prossimo e coinvolgeranno 900 milioni di persone. Con un tweet, Modi ha esortato i cittadini: "Il voto dovrebbe essere un'occasione di celebrazione, e non una fonte di angoscia. Andare a votare significa avere una democrazia più forte e quindi un'India più sviluppata". E quindi chiede, sul suo blog personale, ai votanti di rispettare quattro regole: registrarsi come elettore, controllare le liste elettorali, pianificare il giorno delle votazioni e coinvolgere amici e parenti. L'augurio, ha concluso il primo ministro, è che si possa registrare "la più alta affluenza di sempre nella storia delle elezioni indiane". (Inn)