Russia-Venezuela: Mosca, minacce Usa a Rosneft per cooperazione con Caracas sono inutili

- Le minacce statunitensi nei confronti di Rosneft per le sue attività di cooperazione con la compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa sono inutili: l’impresa russa, infatti, sta operando con successo sotto le sanzioni statunitensi dal 2014. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo. "Le minacce del segretario di Stato Usa nei confronti di Rosneft rispetto alla cooperazione con il Venezuela sono inutili: la società è stata sottoposta a sanzioni statunitensi dal 2014, ma continua a operare con successo", ha riferito il ministero in una nota. Il dicastero russo ha anche invitato gli Stati Uniti a riconsiderare la loro pratica di imporre delle restrizioni unilaterali a società straniere e di cooperare con le Nazioni Unite per stabilizzare la situazione in Venezuela. (segue) (Rum)