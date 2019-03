Russia-Venezuela: Mosca, minacce Usa a Rosneft per cooperazione con Caracas sono inutili (3)

- La banca, istituita nel 2011, è di proprietà per il 49 per cento del Fondo di sviluppo venezuelano (Fonden) e per la restante parte della statali russe Gazprombank e Vtb Group. Evrofinance era nata con l'obiettivo di finanziare progetti petroliferi e infrastrutturali congiunti tra i due paesi. Lo scorso 7 marzo il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato che Washngton espanderà la “rete di sanzioni” al Venezuela, includendo le banche che sostegno il presidente Nicolas Maduro. “Ci saranno più sanzioni per le istituzioni finanziarie che eseguono gli ordini del regime di Maduro”, ha detto Abrams in un’audizione. In precedenza il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, John Bolton, aveva messo in guardia banche e istituzioni finanziarie dall’effettuare transazioni “illegittime” a beneficio del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della sua cerchia. “Gli Stati Uniti stanno avvertendo le istituzioni finanziarie straniere che verranno colpite da sanzioni qualora facilitino transazioni a beneficio di Maduro e del suo entourage corrotto”, ha detto Bolton in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. (Rum)