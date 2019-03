Italia-Kazakhstan: ambasciata Astana organizza celebrazioni per Giornata design italiano

- Il 21 marzo la Cch "Kazakhstan" ospiterà una Giornata del design italiano. Come riferisce un comunicato stampa, gli organizzatori dell'evento sono l'Organizzazione di concerti di Stato "Kazakhconcert" e l'ambasciata d'Italia in Kazakhstan. Uno dei migliori esempi di design e architettura italiana è la sala da concerto centrale "Kazakhstan", che quest'anno celebra il suo decimo anniversario. Cch "Kazakhstan" è una delle più grandi e futuristiche sale da concerto - trasformatori con un sistema acustico unico al mondo, progettato dal grande architetto italiano Manfredi Nicoletti. Ora l'organizzazione di concerti statali "Kazakconcert" lavora fruttuosamente in questa struttura architettonica unica. (segue) (Com)