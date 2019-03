Italia-Kazakhstan: ambasciata Astana organizza celebrazioni per Giornata design italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento inizierà con una conferenza in cui i relatori discuteranno del contributo speciale dell'architettura italiana allo sviluppo della capitale del Kazakistan. L'architetto italiano Luca Nicoletti, figlio del famoso architetto italiano Manfredi Nicoletti, interverrà alla conferenza. Dopo la grande inaugurazione della mostra dedicata al progetto del Cch "Kazakhstan", si terrà un concerto di musica classica con la partecipazione del famoso cantante d'opera italiano Aldo Caputo e il vincitore di concorsi internazionali Aigerim Altynbek accompagnato dall'orchestra di stato "Accademia di solisti". L’iniziativa, come detto, si inquadra nell’ambito dell’Italian Design Day, un progetto nato nel 2017 su iniziativa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e frutto di un’intensa e proficua collaborazione con il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ice Agenzia, il Salone del mobile di Milano, l’Associazione per il disegno industriale, la Fondazione Compasso d’Oro, la Triennale di Milano e la Fondazione Altagamma. (segue) (Com)