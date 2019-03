Italia-Kazakhstan: ambasciata Astana organizza celebrazioni per Giornata design italiano (3)

- Dal 2017 l’Idd coinvolge tutti gli attori pubblici e privati che rappresentano il design italiano di qualità, tra cui il mondo delle imprese e il settore della formazione, e ha visto l’organizzazione di centinaia di iniziative in tutto il mondo legate alla promozione del design. Il tema di quest’anno è "Design e città del futuro" e ha l’obiettivo di far comprendere come il design possa lavorare su un prodotto complesso come la città contemporanea, arrivando a soluzioni innovative e sostenibili. (Com)