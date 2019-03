Energia: compagnia Usa Halliburton interessata a entrare in mercato Tunisia

- Il gruppo statunitense Halliburton, secondo fornitore mondiale di servizi per l’industria del petrolio e del gas, sta studiando la possibilità di avviare progetti in Tunisia per conto dei suoi clienti. Lo ha fatto sapere il rappresentante della compagnia in Algeria, Hervé Biscay, in occasione della nona edizione del salone Napec 2019 a Orano. Il dirigente ha ricordato come Halliburton sia già presente in Tunisia con servizi messi a disposizione dei propri clienti internazionali. Ora la multinazionale sta studiando nuove tecnologie per migliorare la produzione e ridurre i costi. Halliburton è presente in oltre 70 paesi, nei quali impiega più di 50 mila dipendenti. (Tut)