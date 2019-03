Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNE- L'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene alla conferenza "Fare Turismo 2019".Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190 (ore 9:30)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene alla "Startup Europe Week 2019.Campidoglio - Sala della Protomoteca (ore 11:30)REGIONE- L'assessore al Turismo e alle Pari opportunità della regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi interviene all’evento nazionale “Fare turismo” dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche.Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190 (ore 9:30)- L'assessore al Turismo e alle Pari opportunità della regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi partecipa alla presentazione alla stampa della 27° edizione delle “Giornate del Fai di Primavera”.Ministero per i beni e le attività culturali, Salone del Ministro, via del Collegio Romano 27 (ore 11) (segue) (Rer)