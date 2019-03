Francia-Azerbaigian: vicepresidente Aliyeva in visita a Parigi

- La vicepresidente e first lady azerbaigiana, Mehriban Aliyeva, è giunta in visita ufficiale in Francia. Da ieri pomeriggio Aliyeva ha avuto diversi incontri, fra cui spiccano quello con il vicepresidente della compagnia francese Suez Eric Ghebali, con cui ha discusso delle prospettive di cooperazione nei settori ambientale ed ecologico; con il premier Edouard Philippe, un’occasione per discutere del positivo andamento delle relazioni bilaterale grazie alla cooperazione a livello politico ed economico; un tema ripreso anche nei colloqui con il ministro dell’Economia Bruno Le Maire. (Res)