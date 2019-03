Ungheria: dibattito Ppe-Fidesz, Orban pronto a scusarsi con alleati

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban sarebbe pronto a scusarsi pubblicamente con i partner del Partito popolare europeo (Ppe) per i toni accesi utilizzati nelle scorse settimane. Lo ha detto il ministro per la Gestione dell'ufficio di governo magiaro, Gergely Gulyas, commentando l'incontro di ieri tra Orban e il leader del Ppe Manfred Weber. Come riferito dall'edizione online del settimanale "Heti Vilaggazdasag", Gulyas ha dichiarato che la campagna contro il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il finanziere statunitense di origine ungherese George Soros è di fatto già conclusa, come chiesto da Weber. Il ministro ha poi dichiarato che Orban non intendeva offendere nessuno con l'espressione "idioti utili". Il premier magiaro ha usato questa espressione in un'intervista con il quotidiano tedesco "Die Welt" riferendola ai membri del Ppe critici verso lui e il governo ungherese. "Il premier è pronto a scusarsi per le sue parole, se qualcuno si è sentito offeso", ha detto Gulyas. (segue) (Res)